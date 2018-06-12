川金會登場 外媒：經濟開放對金正恩是雙面刃

川金會若成功，中國和南韓將會大規模投資北韓，但這對北韓領導人金正恩來說有好處卻又具有風險。（路透）

2018-06-12 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕川金會今在新加坡登場，《華爾街日報》指出，若能順利達成北韓去核協議，中國和南韓將會大規模湧入投資北韓，但這對北韓領導人金正恩來說是好處卻又具有風險。

據《華爾街日報》報導，除了中國近期對北韓優先發展經濟並加強產業合作表示支持，南韓總統文在寅也推動計畫，讓兩韓經濟更緊密合作。美國的韓國經濟研究院研究主任費瑞爾（Kyle Ferrier）便指出，「這就像賽馬一樣，長年阻擋投資人的柵欄即將被開啟，許多人都急著第一個衝出來」。

中國和南韓近期都正積極向北韓推動經濟合作，很大部分原因是因為看到了即將開放和整合的北韓擁有的巨大經濟潛力，而只要川金會有些許成果，美國將難以繼續制裁，便足以讓北京和首爾對平壤開啟門戶。外交政策研究中心研究員也表示，任何外交成果都足以讓美國鬆綁制裁，因國際壓力和以前大不相同。

然而金氏家族己掌握北韓政權數十年，經濟開放對金正恩來說有其風險。北韓高階外交官員金桂冠（Kim Kye Gwan）上月更發表聲明表示，「如果我們放棄核武，美國宣稱會提供經濟補償和好處。但我們從未期望獲美國經濟建設支持，未來也不會做此交易。」

此外，北韓官媒日前也在報導中寫道「無情侵害人民自由和民主權利的資本主義社會註定要走到盡頭」，意味著經濟開放對金正恩來說也不見得是利多。