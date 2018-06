全球緊盯川金歷史一握...只有這國「完全沒有畫面」

2018-06-12 10:14

〔即時新聞/綜合報導〕全球矚目的川金會在今日上午9點正式登場,美國總統川普與北韓領導人金正恩先後抵達聖淘沙嘉佩樂酒店,兩人見面後互相握手問候,這也是美國、北韓領導人史上首次會面,但北韓民眾卻無法搶先目睹這歷史性的一幕。

新加坡籌辦此次會面耗資2000萬新元(約新台幣4.5億),吸引全球各大媒體湧入,為的就是要在第一時間見證歷史性的一刻。但《BBC Monitoring》在推特分享一張組合圖,分別呈現南韓、中國、日本、北韓在川金握手的這一刻的電視畫面,唯獨北韓電視台的畫面為彩虹檢驗圖。

川普和金正恩預定上午10時參與擴大雙邊會談,美方將有國務卿龐皮歐、白宮幕僚長凱利、國家安全顧問波頓以及美國駐菲律賓大使金成等人參與。雙方計畫上午11時30分共進工作午餐。川普預定下午4時舉行記者會,下午6時30分離開嘉佩樂酒店,前往巴耶黎峇空軍基地,計畫7時搭機離開。金正恩也預訂今日離開新加坡。

Screenshots taken at the same moment on TV in South Korea, China, Japan and North Korea. #TrumpKimSummit pic.twitter.com/AZ4uYv02cW