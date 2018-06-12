川金會今登場 川普、金正恩相繼抵達嘉佩樂酒店

美國總統川普、北韓領導人金正恩稍早相繼抵達聖淘沙嘉佩樂酒店。（路透）

2018-06-12 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕全球矚目的川金會，將在今天上午9時展開。外媒報導，稍早美國總統川普、北韓領導人金正恩，相繼抵達會晤地點新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店。

綜合媒體報導，今天上午8時02分左右，川普從入住的香格里拉飯店出發，10多分鐘後，金正恩也從下榻的瑞吉酒店，搭車前往聖淘沙嘉佩樂酒店，準備出席這場可能改變東亞、全球政經局勢的川金會。

報導指出，川普座車約在8時16分許抵達，川普今天打著紅色領帶，似乎象徵著「戒備」、「去冒險」，一臉嚴肅地步入會場；至於金正恩的車隊，則在8時30分許抵達，金正恩下車後不時左右張望，並手持眼鏡、黑色公事包，慢慢步入酒店。

報導提到，川普與金正恩今天上午9時，將進行歷史性會面，預計先在媒體面前握手寒暄合影；9時15分時，兩人將在隨行翻譯陪同下，展開一對一面談；10時左右，美國與北韓高級官員加入會談，過程約1小時30分鐘；11時30分一起享用午餐；最快下午2時，金正恩將搭機返回平壤；下午4時川普將會見媒體，並於晚間6時30分，前往巴耶利峇空軍基地，準備搭乘空軍一號返美。

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