川金會一對一談將展開 具體成果專家看法兩極

美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）12日上午將單獨會面，除了他們兩人之外僅有翻譯在場，但川金會是否能談出具體成果，專家看法兩極。（歐新社）

2018-06-12 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕川金會即將在今日上午9點展開，國際間都在關注這場世紀會談，至於此次川金會將會取得什麼樣的成果，華府國際顧問公司資深顧問方恩格（Ross Feingold）認為，川普促成川金會這件是本身就算是一個大成就；新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎則認為，北韓會質疑川普是否真會信守承諾，這將是難題之一。

根據《美國之音》報導，方恩格指出，過去大家都認為美國展現強硬態度，甚至是和北韓打仗，但是川普能和金正恩會面，本身就是一個很大的成就。至於金正恩，方恩格表示，他只要對內宣布此次高峰會體現了其他國家對北韓政治人物、共產社會主義制度、軍事能力以及對他的尊重與肯定，對他來說就是獲得很大的成就。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎則是抱持較不樂觀的看法，認為此次川金會應該談不出具體成果，她強調，北韓希望鞏固政權，美國也可能提供安全保證，但北韓會質疑川普是否信守承諾，這個就是難題之一，美國川普政府可以給任何承諾，但是該如何「實現承諾」是比較大的問題。