川普雖願談2天 金正恩只計畫奉陪一天

2018-06-12 04:52

川金會：美國北韓過招〔中央社〕彭博引述2名美國官員的話報導，由於北韓領導人金正恩為此次川金會預設了一定的結束時間，使得川普總統也只好將離開會議地點新加坡的時間提前。

這2名官員透露，川普原本願意在會談有進展的情況下，延長停留星國的時間，但既然金正恩已有一定的時程計畫，川普也只好將離星返美日期由13日提前到12日。

金正恩預定在12日下午4時前後，搭機飛返北韓，也就是在川金會上午9時展開的7個小時之後。川普則預定在同一天晚上7時離星，即紐約時間早上7時。