排氣造假案 奧迪總裁家遭搜查

2018-06-12 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕德國慕尼黑第2檢察署今（11）日宣布，針對柴油車排放廢氣造假案，已對奧迪總裁施泰德（Rupert Stadler）和一名奧迪董事進行司法調查，並搜索了2人的私人住宅。

《德國之聲》報導，奧迪被控在歐洲市場銷售安裝有特殊軟體的柴油車，該軟體能夠隱瞞廢氣排放的實際指標，因排氣造假案，奧迪共有20名員工正在接受司法機構的調查。

施泰德與前述董事被控犯有詐欺罪和偽證罪。慕尼黑檢方週一表示，為了獲取證據，今日搜查了2名被告的住家。奧迪發言人表示，公司會全面配合檢方的調查工作。

也捲入排氣造假醜聞的戴姆勒總裁蔡澈（Dieter Zetsche），處境則比施泰德好一點。週一，他2度被德國交通部長蕭爾（Andreas Scheuer）約談。

檢察機關在戴姆勒旗下的一款車型中查出違法軟體，蔡澈與蕭爾的談論焦點在於這款軟體是否違法。戴姆勒集團並不否認在柴油車中安裝了這款軟體，但否認其目的是為了在檢測排氣指標時造假。

德國工業聯合會主席肯普夫（Dieter Kempf）已公開批評車商高級主管就排氣造假案的態度，「誰犯了錯誤，就應當承認錯誤，進行道歉，並為此承擔責任，只有這樣，才能重新贏得信任」。