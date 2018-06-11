義大利、馬爾他互推 西班牙開港接收629人難民船

一艘載有629位難民的船隻一度成為地中海的人球，所幸西班牙政府允許船隻停靠在該國東部的港口。（美聯社）

2018-06-11 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕一艘載有629名難民的船隻一度成為地中海的人球，在義大利和馬爾他拒絕入港後，西班牙政府終於允許這艘船在該國東部港口靠岸。

《美聯社》報導，地中海SOS救援組織（SOS Mediterranean）9日救起的629位難民，包括孕婦和眾多兒童，他們搭乘的法國非政府組織船隻水瓶座號（Aquarius）停在馬爾他及義大利西西里島間的地中海上，盼停靠安全港口上岸，但卻遭義大利和馬爾他互相推託。

新任西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）週一下令，讓這艘難民船隻停靠瓦倫西亞（Valencia）。總理辦公室聲明指出，「我們有責任避免人道主義災難，為這些人提供安全的港口。」當局表示，西班牙政府希望履行其在人道主義危機方面的國際責任。

在此之前，西班牙巴塞隆納市長和瓦倫西亞市長已表明願意讓船隻停靠。巴塞隆納市長科洛（Ada Colau）表示，針對人道主義危機，「民主政府的職責不是放棄」。

此前，剛上台的義大利民粹政府關閉港口拒絕接收難民。極右翼政黨「聯盟黨」黨魁、新內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）要求馬爾他「勿坐視不管」，但馬爾他又明言回拒，強調「馬爾他完全遵守國際義務」，不會開港讓船隻停靠。

聯合國難民事務高級專員公署則呼籲義大利和馬爾他立刻准許船隻靠岸，形容當前情況有「緊急的人道必要性」，並指出「應該稍晚再來檢視更大問題，諸如誰該負責，以及這些責任各國最好如何分擔等。」