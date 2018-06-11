智利神父性侵案 教宗方濟各接受3主教辭呈

2018-06-11 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各今（11）日接受了3位智利主教的辭呈，這3人都是智利神父性侵案核心人物，分別是奧索爾諾（Osorno）主教巴羅斯（Juan Barros）、瓦爾帕萊索（Valparaiso）主教杜瓦特（Gonzalo Duarte）、蒙特港（Puerto Montt）主教卡羅（Cristian Caro）。方濟各將為每個教區任命臨時住主教。

《美聯社》報導，梵諦岡週一聲明指出，教宗方濟各接受了巴羅斯等3人的辭呈。3人中，只有61歲的巴羅斯尚未到75歲退休年齡。

這起驚天性醜聞的核心，就是教宗2015年任命的智利奧索爾諾主教巴羅斯，他被指知道神父犯下性侵案件，卻涉嫌知情不報，並幫忙掩飾。雖然巴羅斯一概否認指控，但他上個月和30名智利主教向教宗提出辭呈。

教宗方濟各一度力挺巴羅斯，怒斥指控完全是誹謗，但在接獲梵蒂岡調查員提交多達2300頁的深度調查報告後，承認巴羅斯主教的確做了不對的事，並向智利的受害者們道歉。

智利神父性侵案的受害者之一、男同志克魯茲（Juan Carlos Cruz）今日在推特發文稱，「智利的天主教會開啟了創新的一天！」他說，「我為所有為此奮戰到今天的人感到激動」，「匪徒主教團...今天開始瓦解」。

智利神父性侵案在2010年被揭露，色魔神父卡拉迪瑪（Fernando Karadima）從1980年代開始宣教時，就已開始性侵未成年男孩。2011年，教廷判處他在修道院中「終身懺悔與祈禱」。巴羅斯則被指包庇這起性醜聞。