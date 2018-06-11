黃岩島漁獲被中國海警沒收 菲律賓怒嗆：一條都不准拿

菲國漁民在黃岩島的漁獲被中國強行沒收，憤怒漁民到馬尼拉的中國大使館外抗議。（歐新社）

2018-06-11 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂上個月底才嗆聲中國，如果開發南海「黃岩島」不惜宣戰。才沒幾天的時間，菲國漁民控訴中國海警在黃岩島「強行沒收」他們的漁獲；菲國總統發言人罕見公開怒斥，稱此舉「絕對不能接受」！漁民們也上街示威，抗議中國蠻橫作風。

綜合外媒報導，當地時間週一，杜特蒂發言人羅克（Harry Roque）證實一項報告，稱中國海岸警衛隊人員在5月份時，在黃岩島強奪菲律賓漁民的收獲，此舉違中、菲兩國所訂下的捕魚協議。

羅克表示，已向中方通報這件事，強烈要求中國採取措施加強嚴管海警人員，「這行為完全不可接受，我們不會允許他人侵占我國同胞辛苦捕撈的任何一條魚」。

週二（12日）為菲律賓獨立紀念日，30多名菲國漁民聚集在馬尼拉的中國駐菲律賓大使館前抗議，這些漁民憤怒表示，當時中國海警登上他們的船，很自動地開啟魚箱搜刮他們的心血，如果不從，就會被趕出捕魚海域，或被扣押捕撈設備，將蒙受更大的損失。

中國外交部發言人耿爽今天說，中國海警致力於維持海域和平，曾多次對菲國漁民提供人道救援，「一貫依法辦事」，此次事件中方「正在認真調查」，如確有這種情況，「相信中方有關部門會作出嚴肅處理」，強調中菲友好的立場不會輕易改變。