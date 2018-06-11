香蕉到底怎麼了？ 旅日作家從日本市場看台蕉困境

2018-06-11 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕台灣香蕉價格崩盤，不但農民叫苦連天，農委會也被這個問題搞得焦頭爛額，但到底為甚麼賣不出去呢？旅日作家劉黎兒從日本的香蕉市場，來分析台灣香蕉現今的挑戰與困境在哪。

劉黎兒在《新頭殼》發表一篇文章，指稱過去台灣香蕉在日本市場的佔有率比例曾超過8成，是當時台灣外匯來源的大功臣，台灣香蕉也成為那時日本當地「香蕉」的代名詞。

時至如今，日本每年進口110萬噸以上，但台灣香蕉在日本的市占率居然掉到僅1%，光菲律賓就佔了93%、其次是厄瓜多的4%、第3才是輪到台灣，只有9000噸。

筆者曾親去離東京新宿不遠的幾間超市察看，僅有一家比較高級的超市有販售台灣香蕉，販售數量還非常少，但價格卻是所有香蕉中最高的，價格甚至是最便宜香蕉的3倍，原因不言而喻。

台灣香蕉的昂貴連日本人也不解，不時有人在網路上問「台灣香蕉為甚麼這麼貴？」3根要398日圓（約新台幣100元），而一串約1.5公斤的香蕉，連稅就要2138日圓（約新台幣580元）。

劉黎兒說，雖然現今日本人最常吃的水果是香蕉，而日本老人也流行吃香蕉養生，未來幾年日本香蕉的銷售量可能還會越來越高；雖然台灣香蕉在日本人的心中地位有所不同，且是日本老人的「集體記憶」，小時候吃過的甜美回憶讓他們對台灣香蕉懷有不同的感情，就光這幾點就可以在日本搶有不錯的市場。

但隨著日本年輕人貧困化、老人的年金也日漸減少，比起懷念往日情懷，生活的侷限只能讓他們轉而選擇相對便宜的香蕉；所以雖然日本的香蕉市場需求大，但價格高的台灣香蕉還是吃不到市占率。

另外，她認為也跟台灣忽視國際競爭、忙於內鬥有很大的關係；1970年代厄瓜多香蕉輸日就追過台灣、搶到第一，而美國水果大廠道爾則前往菲律賓尋求合作，在當地成立多個專門出口到日本的超巨大蕉園，冷藏與包裝運輸更勝台灣；以包裝來說，道爾早已改用紙箱包裝進口日本，成品較沒有碰傷、瑕疵，但是台灣香蕉直到很後來還在使用竹簍，當送到日本後都黑斑還傷痕累累，賣相非常差。

這也使菲律賓香蕉在1973年就成為日本進口量的第一名，至今仍有增無減，他們的產品並不只有便宜的香蕉，也有標榜高級品種的香蕉與少農藥的香蕉等，口味豐富且價格不貴；而且菲律賓香蕉每8個月，一棵樹就可產30~35公斤，但台灣一個樹每18個月只有15~20公斤，從冷藏設備差、小規模生產、人力成本高、供應量不穩定等，這些都是讓台灣香蕉在國際競爭力差的原因，也是現今台灣香蕉所面臨的無奈現狀。