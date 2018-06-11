川金會前夕 川普與文在寅、安倍晉三通話

安倍晉三向媒體透露，他今日與川普進行了通話，再次確認「川金會」中，將提及北韓綁架日本人的問題。（彭博）

2018-06-11 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕「川金會」明日將在新加坡登場，美國總統川普（Donald Trump）在這場歷史性峰會前夕與南韓總統文在寅和日本首相安倍晉三通話。

《韓聯社》報導，青瓦台發言人金宜謙（Kim Eui-kyeom）表示，川普和文在寅週一進行了通話，文在寅在電話中表示，這場峰會完全歸功於川普的當機立斷和領導力，南韓人民將全心全意地祈禱川普在「川金會」中取得奇跡般的成果。

金宜謙說：「文在寅和川普都認同，如果美朝兩位領導人能坦率地當面對話尋找交集，並就回應全球關切、果斷解決問題凝聚共識，有望取得豐碩成果。」文在寅還說，「川金會」的成功不僅是對全世界的隆重獻禮，也將成為川普的生日禮物（6月14日）。

川普則表示，「川金會」結束後，他將立即派國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）到首爾向文在寅說明，並密切討論如何落實會談結果。川普還向文在寅說明美國與北韓之間迄今以來的談判情況。

另據《共同社》報導，安倍晉三也向媒體透露，他今日與川普進行了通話，再次確認「川金會」中，將提及北韓綁架日本人的問題。

安倍晉三說，2人在通話中就「川金會」的基本方針「進行了周密磋商」。安倍指出，「日美、日美韓在基本方針上完全一致」。