白衣天使上前線救人竟被狙殺 以色列硬扯她協助恐怖份子

本月2日上千名巴國民眾上街頭送娜吉兒最後一程。（美聯社）

2018-06-11 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦衝突不斷，在這些流血衝突中，有一群冒著生命危險、穿梭在其中的醫護人員搶救傷患，日前傳出一起遺憾，一位還未滿22歲的白衣天使在抗爭前線區救人，竟慘遭以色列狙擊手狙殺，引發巴勒斯坦人更大的怒火。

根據外媒報導，1996年出生的娜吉兒（Razan al-Najjar）在加薩走廊（Gaza Strip）東部和以色列的邊界從事救護工作。本月1日，她跟平常一樣和其他醫護人員一樣穿著白色反光夾克，穿梭在槍林彈雨和充滿催淚瓦斯抗爭前線中救人。當時納吉兒高舉雙手行進，示意自己沒有攜帶任何武器，但以色列方的狙擊手卻無情槍殺她，救人反成被狙擊目標，她的母親不禁痛哭表示，「她以為這件白色護士服能夠保護她」。

娜吉兒在今年5月就曾接受過《紐約時報》訪問，她每天早上7點就到崗位直到晚上8點，為傷患提供緊急救治。她滿懷熱情地表示，她想證明，在保守的巴勒斯坦社會中，不是只有男性可以擔任醫護工作，女性同樣能肩負起救人的大任；娜吉兒認為，她就是到前線擔任「人體盾牌和傷患救援者」。

娜吉兒的母親也表示，娜吉兒不喜歡看到人們受苦，因為家鄉庫札（Khuza'a）就充斥著暴亂，女兒從小看多這樣的景象，便立志以發揮力量幫助別人，因此加入了非政府組織的志工團隊。

娜吉兒在前線救人卻被狙殺，巴勒斯坦幾乎舉國哀悼，更是激起對以色列的憤恨。本月2日，納吉兒遺體以巴國國旗包覆，上千人上街送她最後一程。

以色列當局則表示，沒有任何槍擊動作是蓄意針對娜吉兒，本月7日更是發布一段影片指控娜吉兒協助恐怖份子，並質問「娜吉兒真的只是一名醫護人員嗎」？

面對這樣對女兒的指控，娜吉兒母親高舉著女兒死前染血的白袍，背後印著「巴勒斯坦醫療救援協會」的字樣，衣服上的彈孔清晰可見，憤怒向以色列喊話，「這就是她擁有的武器」，又拿出女兒的醫療證件說「這是她的『恐怖分子徽章』」，再拿出白袍口袋裡的白繃帶諷刺「這是她隨身攜帶的爆裂物」。娜吉兒母親難過地反問：「到底她哪一點像恐怖份子？」