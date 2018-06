戴假眉毛參加G7？加國總理眉毛「跑掉」引熱議

2018-06-11 18:22

〔即時新聞/綜合報導〕七大工業國(G7)峰會剛在加拿大結束,不過加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)卻與美國總統川普槓上,而且還疑似被發現假眉毛跑掉,引來熱烈討論。

綜合外媒報導,一段杜魯道在G7會後記者會發言的影片最近在網路上瘋傳,因為杜魯道疑似戴著假眉毛,而且他在發言的同時,兩眼上方的眉毛還跑掉了,左邊眉毛的前端更幾乎快碰到眼角了。

杜魯道假眉毛跑掉的影片不只在網路上瘋傳,《今日俄羅斯》(RT)更在網路上發起調查,詢問網友認為杜魯道是假眉毛跑掉,還是只是燈光效果。不過有81%都認為,那的確是假眉毛,僅有19%網友認為是燈光效果。

有網友看到後直言,「看起來很詭異。」、「為什麼男生要戴假眉毛?」、「建議下次可以用美國製的黏膠貼眉毛。」也有網友調侃,搞不好這是川普的詭計。

相關影片請見:

VIRAL: Justin Trudeau’s fake eyebrows fall off during an interview after the G7 meeting. pic.twitter.com/CzQC9jqLbN