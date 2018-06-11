戴假眉毛參加G7？加國總理眉毛「跑掉」引熱議

杜魯道被發現假眉毛跑掉，引來熱烈討論。（圖擷自推特）

2018-06-11 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國（G7）峰會剛在加拿大結束，不過加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）卻與美國總統川普槓上，而且還疑似被發現假眉毛跑掉，引來熱烈討論。

綜合外媒報導，一段杜魯道在G7會後記者會發言的影片最近在網路上瘋傳，因為杜魯道疑似戴著假眉毛，而且他在發言的同時，兩眼上方的眉毛還跑掉了，左邊眉毛的前端更幾乎快碰到眼角了。

杜魯道假眉毛跑掉的影片不只在網路上瘋傳，《今日俄羅斯》（RT）更在網路上發起調查，詢問網友認為杜魯道是假眉毛跑掉，還是只是燈光效果。不過有81%都認為，那的確是假眉毛，僅有19%網友認為是燈光效果。

有網友看到後直言，「看起來很詭異。」、「為什麼男生要戴假眉毛？」、「建議下次可以用美國製的黏膠貼眉毛。」也有網友調侃，搞不好這是川普的詭計。

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