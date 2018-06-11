不看好川金會？ 美官員：北韓「怪異」舉動很難理解

美官員指出，北韓當地種種詭異舉動讓外界難以理解。（路透）

2018-06-11 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕川金會12日將於新加坡登場，但不少美國官員卻不看好，他們表示，北韓的種種「詭異」舉動，讓人難以理解，若未做萬全的準備，多半達不到共識。

綜合外媒報導，美國前國防部長裴瑞（William Perry）指出，美國1990年代末到2000年初期曾3度前往北韓，盼能讓北韓棄核，但最終仍未成功，期間更遇過不少怪事，其中最讓他無法理解的是，北韓人民皆相信金氏一家都是神，此外他更舉例，有次他須從南韓越過非軍事區到北韓住宿，而北韓竟出動百名勞工沿著長96公里的高速公路剷雪，讓他的車得以通行。

而美國外交官希爾（Christopher Hill）也表示，當初和北韓人交手期盼能談成初步成果便說了「early harvest items」這個字眼，沒想到卻引起當地人誤會，原因是北韓人常常挨餓，當提到這個詞時，他們會誤會那是字面的意思「提早收成的作物」。

希爾認為，美國總統川普初次與北韓正式接洽，而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也剛上任不久，且美國人難以理解北韓的生活方式，對其封閉體制難以掌握，但與他們談判的北韓外交官卻做足準備，對美國的政治制度及國情瞭如指掌，他建議參與談判的官員要多準備，才有可能達致成功。