川金會倒數 美國、北韓再進行雙邊磋商

「川金會」倒數計時，美國駐菲律賓大使金成今與北韓副外長崔善姬等官員就實質議題進行雙邊磋商。（照片擷取自美國國務卿Secretary Pompeo推特）

2018-06-11 13:54

〔特派記者蘇永耀／新加坡報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」進入倒數時刻，美國與北韓雙方今日上午繼續就實質議題進行雙邊磋商，美國國務卿龐皮歐還透過推特貼出美國駐菲律賓大使金成走進麗池卡爾頓酒店與北韓官員代表磋商的照片。龐皮歐還說，他的美國國務院團隊努力工作，在新加坡與北韓（代表團）會面，讓他很自豪。

金正恩下榻的瑞吉酒店今日戒備森嚴，新加坡警方不僅在酒店前後部署安全人力，行經酒店一旁如舉起相機或手機要拍照，也會遭到制止。

代表金正恩的北韓副外長崔善姬今日上午也率團到麗池卡爾頓酒店，與美方代表團包括金成及美國國防部亞太助理部長薛瑞福等官員，展開川金會前的磋商。

雙方代表團今日上午抵達酒店後，就前往二樓會議廳，也不接受媒體詢問。酒店外則有上百各國媒體守候。

今天上午磋商磋商的主要焦點，仍放在北韓對於棄核的具體承諾及時程，這方面有若進展，明日的「川金會」將取得成果。根據了解，金成和崔善姬為這次兩國領導人的高峰會，至少已舉行五輪的會談。

金成是美國對北韓的談判代表，過去曾參與六方會談，這次從菲律賓特別加入「川金會」的事前談判團隊中，韓裔的金成對朝鮮半島事務非常熟稔。