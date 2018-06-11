義大利關閉港口拒收難民 629難民海上漂流...

薩爾維尼（見圖）在表示，「從今天起，義大利也將對販賣人口和非法移民說『不』。」（美聯社）

2018-06-11 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕上週在地中海有超過1000多名難民獲救，在各國救援的同時，剛上台的義大利右翼執政黨卻宣布要關閉港口，拒絕接收難民，一艘名為「水瓶座」的難民船無奈滯留在地中海上。

綜合外媒報導，義大利右翼政黨領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）認為，地中海島國馬爾他，應該接收載有629名移民的「水瓶座」難民船，不過遭到馬爾他拒絕。薩爾維尼領導的右翼政黨在競選時向選民承諾，將對移民採取強硬立場。

「水瓶座」難民船的經營公司「SOS Mediterranee」表示，已經得到義大利海上救援協調中心的指示，要求該船在距離義大利35海里（約64公里）、距離馬爾他27海里（約50公里）等待。報導指出，該船部分的難民已獲救，約有400人被義大利海軍和商船救助。

此外，利比亞海岸警衛隊稱，當地時間10日在該國西部海岸救起了2艘難民船；西班牙則表示，救了8艘北非摩洛哥難民船上的約300人。

薩爾維尼在臉書強硬表示，「馬爾他不允許任何人進入，法國拒絕邊界人口，西班牙使用武器維護邊界。從今天起，義大利也將對販賣人口和非法移民說『不』。」