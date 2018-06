川普稍後將前往星國總統府,與總理李顯龍會面。(美聯社)

2018-06-11 11:55

〔即時新聞/綜合報導〕全球矚目的「川金會」將於明天在新加坡登場,在川金會之前,美國總統川普稍後將與總理李顯龍會面,並共進午餐。

星國警方指出,川普稍後將前新加坡總統府,與李顯龍會晤,因此從安達臣路(Anderson Rd),至烏節路(Orchard Rd)一帶將進行封路。

川普抵達新加坡後,在其推特連發了好幾則文,多半是在嗆加拿大總理;在怒罵完加拿大後,才發表關於川金會的貼文,他在推特說道:「來到新加坡真棒,充滿興奮之情!」(Great to be in Singapore, excitement in the air!)。