防暗殺？金正恩赴「川金會」 吃、行都從北韓專機運送

北韓領導人金正恩（左）在10日下午抵達新加坡。（路透）

2018-06-11 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的「川金會」即將在明天登場，兩位主角北韓領導人金正恩、美國總統川普都已在昨天陸續抵達新加坡，當地採取高度警戒進行維安，而金正恩更是大玩花招，從吃食、到加長型座車，都直接從北韓專機運抵，警戒滴水不漏，被懷疑可能是防止有任何暗殺的可能性。

綜合媒體報導，金正恩在昨天下午2點36分抵達新加坡樟宜國際機場，而隨他而來的一共有3架飛機，一架是他乘坐的「蒼鷹一號」，一架是波音747客機伴飛，還有一架「伊爾-76」運輸機，三機先後從北韓起飛；但金正恩究竟是搭乘蒼鷹一號或是波音747客機，讓人猜不透，而運輸機被懷疑是負責運送金正恩乘坐的平治轎車。

金正恩到達樟宜機場後，隨即由新加坡外交部長維文在機場迎接，並搭車前往烏節路上的五星級瑞吉酒店，全程嚴密戒備，車隊約有30部車，其中有兩架一模一樣沒有車牌的房車，被認為是金正恩專車。他入住瑞吉酒店的總統套房。

不止專車運抵新加坡，金正恩在新加坡所有飲食，也從北韓專機送達，在金正恩抵達之前，先一步送達。

另外，金正恩隨身更有大批保鑣保護，組成「人牆」，以防被人近身，在媒體採訪上，傳除了北韓的記者之外，世界各國蜂擁而到的記者都沒有機會直接採取金正恩，讓北韓記者成了各國媒體另個追逐的對象。

由於明天才是高峰會，今天一整天行程，也採取「留白」，沒有對外公佈。