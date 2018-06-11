G7峰會紛亂落幕 美指加背後插刀 盟邦認美該負責

2018-06-11 03:28

〔中央社〕七大工業國集團（G7）峰會在紛亂中落幕，美國今天指責加拿大必須負責，痛批加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）「從背後插刀」，但其他盟國認為美國才是該負責的國家。

在加拿大魁北克市舉行的G7峰會發表聯合公報數分鐘後，美國總統川普發推文猛烈抨擊，對於杜魯道在記者會上的發言深表不以為然。

川普發推文說：「加拿大總理杜魯道在我們G7峰會上表現得如此溫順謙和，只為了在我離開後召開記者會說，『美國關稅是種侮辱』和他『不會任人擺布』。非常不誠實且軟弱。」

川普表示， 他可能會加倍努力課徵進口關稅，目標鎖定敏感的汽車工業。

杜魯道先前在記者會上坦承，他與川普存在重大分歧。杜魯道表示，他已告訴川普，「很遺憾但必須絕對明確和堅定表明，我們將會推動7月1日採取報復措施，針對美國對我們不合理施加的關稅，祭出同等關稅」。

白宮國家經濟委員會主席柯德洛（Larry Kudlow）接受美國有線電視新聞網（CNN）週日談話性節目「美國國情」（State of the Union）訪問，談及杜魯道的發言時表示：「他真的有幾分在我們背後插刀。他對整個G7造成嚴重傷害。」

川普在推文中並說，他已要求美方代表團勿為G7峰會發表的聯合公報背書。

對此，德國和法國今天強烈批評川普破壞互信，行為反覆。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）發推文指出，川普在一定程度上「摧毀」華盛頓和歐洲的信賴關係。

德國和法國表示，儘管川普不為聯合公報背書，德法支持聯合公報。

G7原本想要展現團結一致的努力，至此完全破局。