遠赴新加坡會川普 金正恩大膽豪賭

2018-06-11 00:30

川金會：美國北韓過招〔中央社〕北韓領導人金正恩今天離開安全的平壤堡壘，踏上新加坡領土，準備在12日和美國總統川普舉行近代史上極為不尋常的一場高峰會，這堪稱是近年來國際舞台上所未見的豪賭。

金正恩為何願意冒險？美聯社指出，一言以蔽之，金正恩參加川金會雖可能有安全顧慮，但最後從峰會獲得的收穫可能會比必須放棄的還要多。

金正恩的父親金正日因為擔心遭暗殺，只願意搭乘火車出國，而且仍很少這麼做。金正恩4月前往南韓一側的非軍事區，和南韓總統文在寅進行備受矚目的兩韓峰會前，也大多躲在國內龐大宣傳和安全機構後面；即使出國，也只前往對獨裁者友善的中國進行短程訪問。

新加坡雖傾向威權統治，卻仍然是資本主義和財富蓬勃發展的國家。金正恩將在3000名國際記者面前進行高風險的外交鋼索秀，其中包含人數龐大且向來極具侵略性的南韓媒體。平壤有時會以「卑鄙的媒體」稱呼南韓新聞界，日前有2名南韓記者擅闖北韓駐新加坡大使官邸，遭星國警方逮補訊問，並已遭遣返。

金正恩雖曾留學瑞士，但以北韓最高領導人身分前往像新加坡這麼遠的地方，卻是另一回事。尤其金正恩是冒著讓過去20年來精心部署的國家政局陷入混亂的風險，踏入未知的局面。

一般認為，金正恩冒險參加川金會，是為了迅速取得協助，以穩定並進而重建過去數十年來為了追求核彈而受害的北韓經濟。金正恩和美國總統舉行峰會，也被北韓人民視為是贏得美國讓步、承認北韓政權正當性並提供保護的獨一無二契機。川普是一位極不傳統的美國總統，願意考慮過去美國領袖不願接受的選項。

3月才剛卸下美國國務院對北韓政策特別代表一職的尹汝尚（Joseph Yun）撰文指出，光是和川普見面，金正恩就可獲得「明顯而立即的勝利」。

尹汝尚表說「這代表北韓獲得數十年來所夢寐以求的承認。在我和北韓外交部進行的多場會議中，對方官員一再強調，唯有進行領袖對領袖的對話，才能打破核子僵局。這個願望源自他們的核心疑慮：政權存續。」

川金會被視為是「認識彼此」的會議。美國前總統小布希（George W. Bush）時代負責和北韓交涉的首席核子談判代表希爾（Christopher Hill）表示：「對北韓來說，這是項完美交易。他們得到一切，但基本上並無任何損失。」

他說：「北韓早已從（川金會）中獲得所需要的東西，面臨的唯一問題是須放棄多少。我（根據川普近來在白宮發表的談話）判斷，他們（北韓）不會被要求採取很多行動。」

約翰桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）亞洲專家哈斯（Ryan Haas）指出，金正恩可能也會從父親和祖父金日成絕不會考慮的角度來看待這場豪賭，「因為他決心要讓北韓現代化」。

哈斯撰文表示：「金正恩面臨（北韓）內部的期待不斷升高，同時須全力應付海外日益緊縮的制裁措施。因此，根據前述邏輯，為了滿足內部期望，他必須降低外來壓力，這股動力會促使金正恩繼續去核化路線。」

不過，哈斯也提出警告，當全球都靜下心來觀賞新加坡的這齣外交大戲時，「美國政府內部和外部的北韓分析家幾乎無人」期待金正恩會真正放棄核武。