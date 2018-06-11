想辦獨立公投 西班牙巴斯克10萬人牽手綿延202公里

西班牙繼加泰隆尼亞自治區過去舉辦獨立公投後，現在巴斯克自治區的人們也要爭取舉辦獨立公投，為實現願景，當地十萬名民眾在自治區首府的公路上牽手排字，綿延202公里。（路透）

2018-06-11 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙國內分裂一波未平、一波又起；繼加泰隆尼亞自治區（Catalunya）舉辦獨立公投後，巴斯克自治區（Basque）居民也爭取舉辦獨立公投，當地十萬人在自治區首府的公路上手牽手排字，連接3城市、綿延202公里。

根據《路透》報導，巴斯克地區目前已有相當程度的自治，當地居民如同加泰隆尼亞，擁有自己的語言與文化，部分居民不支持獨立，但仍堅持應享有投票決定未來命運的權利，但西班牙憲法要維護國土完整，不允許各地舉辦獨立公投。

巴斯克這3座城市10日都有數以萬計的民眾走上街頭，這項活動由巴斯克民運團體「自己動手」（Gure Esku Dago）策畫，從自治區首府維多利亞城（Vitoria）連接畢爾包城（Bilbao）與聖塞瓦斯蒂安城（San Sebastian-Donostia），從空中鳥瞰綿延202公里的人龍在公路上有序地排開。

1978年在西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）政權結束後，西班牙憲法明訂該國不可分割，2017年加泰隆尼亞舉行獨立公投的過程遭到中央政府嚴厲鎮壓。

前西班牙首相、保守黨人民黨（PP）主席拉荷義（Mariano Rajoy Brey）理加泰羅尼亞事件廣受批評，被社會黨領袖桑切斯（Pedro Sánchez Pérez-Castejón）在本月1日提議不信任投票推翻，桑切斯重新組閣後，已提出要與加泰隆尼亞領導層重新協商。