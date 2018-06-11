川金會倒數！ 川普週一中午見李顯龍 將共進工作午餐

川普晚間8時21分搭乘總統專機「空軍一號」抵達巴耶利峇空軍基地，由新加坡外長維文迎接。（美聯社）

2018-06-11 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的歷史性「川金會」12日將在新加坡登場，美國總統川普（Donald Trump）10日晚間搭乘專機抵達星國後，11日中午將和新加坡總理李顯龍會面。

新加坡媒體報導，白宮表示，川普11日中午將與李顯龍舉行1對1會面，之後2人將在新加坡總統府「Istana」參與擴大的雙邊會談，並進行工作午餐。

川普晚間8時21分搭乘總統專機「空軍一號」抵達巴耶利峇空軍基地，由新加坡外長維文迎接。當時，有記者問他對「川金會」有什麼感受，川普回答了2次「非常好！」隨後，川普的車隊駛向下榻的香格里拉大酒店。

「川金會」的另一位主角、北韓領導人金正恩則已在10日下午抵達樟宜機場，在瑞吉酒店下榻，並在當晚6時左右到新加坡總統府「Istana」與李顯龍見面。

李顯龍除了當時在臉書直播與金正恩會面的情況，也在晚間9時56分發文表示，他在傍晚時分與金正恩會晤，討論了朝鮮半島和區域的局勢發展，他也就金正恩決定與美國總統川普會面表示讚賞，並祝金正恩能有個成功的峰會。

「川金會」12日上午9時將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店舉行。