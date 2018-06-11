日本新潟縣知事補選結果出爐 花角英世當選

日本新潟縣知事補選結果稍早出爐，由花角英世當選，擊敗廣大在野黨支持的候選人池田千賀子。（圖擷取自NHK電視台）

2018-06-11 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟縣知事（縣長）補選結果稍早出爐，由獲得執政黨支持的前日本海岸警衛隊（海上保安廳）次長花角英世當選，擊敗廣大在野黨支持的候選人池田千賀子。

綜合外電報導，前新潟縣知事米山隆一因陷買春醜聞，4月中旬宣布引咎辭職，今（10）舉行補選，稍早公布開票結果，花角英世以3萬7千多票的差距擊敗緊追在後的池田千賀子，獲得最終勝利。

這次新潟縣知事選舉中，自民黨和公明黨公開宣布支持花角，而憲政民主黨等五個反對黨則支持池田，顯示為一場執政黨與在野黨的角力之爭。選舉最終由花角取得勝利，也象徵日本總理安倍晉三的地位更為鞏固。

現年60歲的花角英世，曾擔任日本國土交通省副廳長、新潟縣副省長，以及日本海岸警衛隊次長。在這次選舉中，他盡可能壓低政黨色彩，對於重啟東京核電廠的立場相當謹慎，因此獲得許多無黨派人士支持。

據《NHK》報導，花角英世表示：「我從沒想過這會是如此嚴肅的選舉，但我設法完成了我的目標，並且我保證，我們將使這個國家成為一個在新潟很容易生活的健康的縣。」

池田千賀子則對支持者表達歉意，「我很抱歉我缺乏勝利的能力，感到遺憾。花角先生以零核電廠為訴求參加這次競選活動，也是我想做的，所以希望你們能努力實現這一目標。」表明將會以最大在野黨的角度監督新的新潟縣知事。