G7峰會日首相安倍也壓桌 卻被網友虧爆

安倍晉三今早於個人IG釋出照片，意外引起台灣網友虧爆。（圖擷取自安倍晉三IG）

2018-06-10 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕日前在加拿大舉行的G7工業國峰會後，德國總理梅克爾在推特貼出一張照片，被外界認為「G7成員國意見相當分歧」。對此，其他國家領袖也有釋出相關照片，其中日本首相安倍晉三的照片，引起台灣網友猛虧「他好邊緣」。

外媒分析，梅克爾釋出的照片證明，美國總統川普與其他國外交關係已明顯走下坡，且此次峰會各國意見有明顯分歧。其它會員國也有釋出峰會照片，其中日本首相安倍晉三今早於IG發文，並附上一張他雙手壓著桌子、眼睛直盯著川普的照片，意外引起台灣網友討論。

有網友將照片分享至PTT，表示「早上才剛看到梅克爾版，安倍總理大臣也不甘示弱發一張惹。」，許多網友看完紛紛認為梅克爾的版本比較好，「感覺很邊緣」、「安倍的氣勢大輸」、「被梅嬸和川普的氣場碾壓」、「根本川普跟班」、「安倍這張失敗、少了故事性」。

此外，梅克爾貼出的G7峰會照，也有其他會員國貼出不同角度的照片，但各國網友都認為梅克爾的版本「最具代表性」、「適合記載成歷史畫面」、「可以上歷史課本」。

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#G7Charlevoix, deuxième jour : une nouvelle étape est franchie.

Après une longue journée de travail et de dialogue très direct, nous recherchons activement un accord ambitieux. pic.twitter.com/tBy2ZUg2v8 — Emmanuel Macron （@EmmanuelMacron） 2018年6月9日





Seconda giornata qui al #G7 in Canada dove sto continuando a lavorare per rappresentare e difendere gli interessi degli italiani. Ecco un breve aggiornamento dal #G7Charlevoix: https://t.co/sGXpHhFPFt pic.twitter.com/bPQACttkkU — GiuseppeConte （@GiuseppeConteIT） 2018年6月9日



