群馬縣駕駛疑誤踩油門衝超市 驚險撞擊畫面曝光

日本群馬縣今當地時間下午4點左右，一輛汽車失控衝進超市。（圖擷取自Twitter）

2018-06-10 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本群馬縣一輛汽車今（10）當地時間下午3點55分（台灣時間下午2點55分）左右失控衝進超市，造成多人輕重傷，1人命危。肇事駕駛已遭警方帶回警局；事發當時的畫面也曝光，從另一輛車上的行車紀錄器可看到肇事車輛突然急速朝超市門口直衝而去，下一秒慘劇就發生。

綜合外電報導，群馬縣澀川市「とりせん渋川店」超市在今天下午遭到一輛失控汽車撞入店內。根據民眾提供的行車紀錄器畫面可以看到，肇事車輛以高速從停車場撞進超市入口，最後停在接近收銀台的地方。

超市玻璃門框嚴重損壞，因適逢假日，當時店內有不少正在採購的民眾，車輛撞上了顧客和貨架，玻璃碎片劃傷兒童，有一名兒童因撞擊倒地不起。警方接獲民眾報案後立即趕到現場，依涉嫌過失駕駛致人受傷（意外駕駛缺陷）為由將男子帶回警局調查。據《產經新聞》報導，該名55歲肇事男子表示，「踩著油門時，我的右半身好像突然麻痺，我知道我傷了很多人。」

嚴重的車禍事故造成1人命危，9人重傷，至少10人輕傷，救護隊也在肇事現場搭設帳棚進行救援措施。不少顧客心有餘悸，一名男子提到：「如果我到隔壁排隊，就可能受到傷害。」

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