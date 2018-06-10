東京奧運今秋募集義工 NHK：僅15％受訪者有意願

NHK放送文化研究所對3600位20歲以上日本民眾進行東京奧運的相關調查，針對東京奧運將在今年9月中開始募集義工團，有意報名參加的受訪者僅15%，有83%受訪者表明不打算當義工。（歐新社）

2018-06-10 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運將在2年後登場，這種大型國際賽事通常需要大量的義工支援，但《NHK》調查顯示，只有15%受訪者打算報名成為東京奧運義工。

綜合媒體導，平昌冬奧結束後，NHK放送文化研究所對3600位20歲以上日本民眾進行東京奧運的相關調查，回答率為68.3%。調查結果顯示，有78%受訪者對2020年東京奧運「感興趣」，最關心的項目是體操（69%）、其次是田徑賽事（62%）、游泳比賽和開幕式（55%）位居第3名。

但另一方面，針對東京奧運將在今年9月中開始募集義工團，有意報名參加的受訪者僅15%，有83%受訪者表明不打算當義工。打算當義工多半東京人，占了27%；若以年齡和性別區分，20多歲的女性最踴躍，占了27%。

《NHK》指出，東京奧委會今年3月公佈義工的工作時間為每日8小時，交通費及住宿費需自行負擔。由於民眾對於義工安排感到相當不滿，奧委會已經開始進行檢討。

此外，東京都由去年開始實行「義工休假制度」，申請加入計劃的企業將獲得20萬日圓（約5.4萬新台幣）獎金，確保員工能夠因參與義工而請假。目前已經有508家企業申請，亦有407家企業設置了義工休假制度。

「日本集合」網站指出，換句話說，政府寧願付錢給企業，也不想支付義工們的食宿費用。