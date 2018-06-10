一旦解除封鎖北韓 李顯龍看好與新加坡貿易關係

2018-06-10 19:08

〔編譯吳佳穎／外電報導〕身為川金會主辦國，新加坡總理李顯龍10日表示，一旦聯合國解除對北韓禁令，新加坡與北韓間的貿易量將大增。過去新加坡為北韓第7大貿易夥伴，不過去年因北韓發展核武、試射導彈，國際情勢緊張，導致貿易關係中止。

據《路透》報導，李顯龍在新加坡媒體《海峽時報》為文指出，一旦解除封鎖，新加坡與北韓貿易將有望成長。

為參加川金會，北韓領袖金正恩已經在今（10）日下午抵達新加坡，稍晚將與李顯龍會面；美國總統川普預計今晚抵達新加坡，週一將與李顯龍會面。