中國少年翹家順便嚇父母 竟自導自演「被綁架」

2018-06-10 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省警方於6月3日獲報一起綁架案，一名母親稱自己13歲的兒子被綁架，綁匪要求人民幣5萬元（約新台幣23萬元）的贖金，不過警方介入調查後卻發現原來是這名少年為了買手機，自導自演、順便嚇嚇父母而的騙局。

《成都商報》報導，這名四川樂山的13歲少年小君（化名）在6月3日時打電話給做清潔員的母親張麗（化名）稱自己被綁架，並傳了一張自己嘴巴被塞住毛巾的照片；張麗一看就急了，立刻打電話通知小君的爸爸，隨後報警。

警方介入調查後，發現勒贖電話的號碼來源是來至北京的虛擬號碼，而且電話中小君所稱也矛盾重重，一會說約在火車站，一會又說被帶到附近的城鎮，且傳來的訊息內容一下是第一人稱，一下又變第三人稱。

但即便如此警方也不敢輕忽，要張麗與小君盡量維持通話，為警方爭取時間想辦法吸引「綁匪」出現，另外也盡快找出小君的下落；最後警方終於在一間旅館內尋獲小君，才揭發這起自導自演的真相。

原來是小君小父母早就離婚了，而小君跟著母親生活，但因為母親平時忙於掙錢而疏忽了小君的管教，導致他從小便出現偏差行為，在國小時就習慣性拿別人的東西，長大後就涉及到錢的問題，國中的時候甚至在外偷竊。

事前張麗將小君送去父親那暫住幾日，而父親為了教育小君，讓小君到建築工地幫忙一些雜務；但才做了3天，小君就受不了，隨即逃家並惹出這起事來。

小君事後表示，父母對自己不好，爸爸有時還會打他，而且自己跟爸媽要手機要了一年都沒下文，所以他就想逃避他們、嚇嚇他們，順便騙錢買手機。

這件事讓張麗知道要多跟孩子溝通交流，警方也提醒，家長一定要抽出時間管教孩子，不然以後走上歪路追悔莫及。