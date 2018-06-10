金正恩下榻新加坡瑞吉酒店 傳金與正也來了

「川金會」在即，北韓領導人金正恩今（10）日下午已搭乘專機抵達樟宜機場。（路透）

2018-06-10 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的歷史性「川金會」12日將在新加坡登場，北韓領導人金正恩今（10）日下午已搭乘專機抵達樟宜機場，並下榻新加坡瑞吉酒店（The St. Regis Singapore）；另據當地媒體報導，金正恩的胞妹金與正似乎也抵達了新加坡。

《聯合早報》報導，金正恩一行人抵達新加坡後，大約30輛車所組成的車隊在下午3時40分抵達新加坡瑞吉酒店。

金正恩的專車是賓士S級頂級轎車，和他今年4月在板門店與南韓總統文在寅見面時所乘坐的專車同款。《海峽時報》指出，車隊抵達瑞吉酒店後，有一群身穿黑西裝的男子圍著一輛黑色轎車跑步跟車，這輛黑車可能就是載著金正恩。

《聯合早報》指出，在車隊抵達前，有輛巴士提早約1小時抵達酒店，超過20名身穿黑色西裝的男子從巴士下車後，在酒店旁做好準備迎接金正恩。報導稱，這些人可能是金正恩的保鑣團隊。

另外，《海峽時報》指出，下午3時45分後，第3架北韓專機抵達樟宜機場，據報，這架高麗航空班機載有金正恩的胞妹金與正。

稍早媒體指出，今日有3架飛機在不同時間從平壤飛往新加坡，第1架飛機是伊留申-76（IL-76）運輸機，載有金正恩此行所需的物資，第2架即金正恩搭乘的中國國航專機，最後1架據悉是金正恩的私人專機「蒼鷹一號」。