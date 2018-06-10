「川金會」新加坡買單 李顯龍透露花費約...

總理李顯龍今（10日）視察媒體中心，透露預計為這場峰會投入約2000萬新元，強調會承擔主辦會晤的費用。（路透）

2018-06-10 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕全球矚目的「川金會」將如期於週二（12日）在新加坡舉行，新加坡正緊鑼密鼓籌備相關事宜，強調會努力扮演好東道主的角色，甚至表示「為這次歷史性峰會所做出的小小貢獻」，將承擔主辦會晤的費用，總理李顯龍今（10日）表示，新加坡預計為這場峰會投入約2000萬新元（約新台幣4.5億）。

綜合外媒報導，新加坡總理李顯龍今下午到訪位於市中心區的F1維修大樓，這棟3層樓高的建築將成為「川金會」時的媒體中心，內設有媒體簡報室、用餐區及媒體休息室等；李顯龍說，能夠承辦「川金會」的場地並不多，因為與會雙方都有各自的政治和外交考量，同時還要考量飛行距離等，當接獲他們的聯繫時，新加坡「難以說不」，必須挺身而出。

日前曾被詢問是否承擔主辦「川金會」的費用時，新加坡政府允諾：「這是必然的，這是我們願意為這次歷史性峰會所做出的小小貢獻。」李顯龍透露，新加坡預計會為這場峰會投入約2000萬新元（約新台幣4.5億），而其中一半是維安費用，強調願意承擔這筆費用。

李顯龍認為，川普與金正恩願意在新加坡會面，不僅替新加坡達到一定程度的宣傳，也突顯了新加坡與雙方的關係，及新加坡在國際社會中的地位，他提醒：「如果凡事以價格來計算，我們可能會錯過真正重要的東西。」