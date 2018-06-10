出生沒哭被當死胎 女嬰遭活埋8小時後奇蹟生還

眉清目秀的巴西女嬰被活埋8小時後奇蹟生還，目前在醫院接受治療。（法新社）

2018-06-10 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名女嬰出生時因為頭部著地，便停止哭鬧，家人以為女嬰已經死亡，便將她活埋在家裡後院中，經鄰居舉報。警方到現場開挖女嬰屍體，沒想到女嬰被挖出後仍有生命跡象，遭活埋8小時候奇蹟生還。

綜合外媒報導，馬托格羅索州卡納拉納鎮（Canarana），當地時間週二，一名15歲美洲原住民小媽媽在家中浴室產下女嬰，她聲稱，女兒剛出生時，因為頭部不小心撞擊地板，明顯沒有哭鬧，以為孩子已經死亡，遵循部落習俗，57歲的祖母將女嬰用布包裹後，埋在後院中。

當地警方晚間接獲鄰居通報，立刻到現場查看，多名員警跪在地上撥開土推，打算依據法定程序處理女嬰屍體時，驚訝發現泥土下傳出陣陣嗚咽的聲音，員警們加快挖掘速度，最後從深50公分的小墳墓中抱出「還活著的嬰兒」，見到經過8小時的活埋仍存活的嬰兒，員警們的情緒都相當激動。

女嬰被挖出後緊急送往醫院救治，經過診治，女嬰頭顱曾受兩次撞擊，身體虛弱，但正逐漸好轉當中。警方懷疑女嬰媽媽與祖母涉嫌謀殺，員警以謀殺未遂的罪名逮捕了祖母，預計開庭時間為週四。

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