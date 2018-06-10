日明仁天皇7訪福島震災區慰問 或為退位前最後1次

明仁天皇在大地震後發表電視演說鼓勵國民，同時多次前往災區視察和慰問，光是福島縣就到訪了6次。圖為2011年4月天皇探視災民照。（美聯社）

2018-06-10 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇夫婦昨（9日）再次抵達福島，慰問因震災、核災而離開家園在災民公共住宅區定居的民眾，由於明仁天皇年事已高，將於明年4月退位，日本媒體分析稱這次行程或許為其在位期間最後一次視察大地震災區。

綜合日本媒體報導，明仁天皇夫婦昨（9日）抵達福島縣，展開為期3天的慰問行程，他們來到位於福島縣磐城市的縣內最大的災民公共住宅區，這裡收容了400名為了避難核災而被迫遷此處的民眾，民眾熱烈迎接天皇夫婦的到來，並講述他們現在的生活狀態，明仁天皇親切地說：「你們都經歷了很多的艱難，盼能戰勝它們，進而構築更加美好的生活，請多保重。」

今（10日）明仁天皇夫婦行行經距發生核事故的福島第一核電廠僅5.8公里處時，儘管大雨遮蔽了核電廠，但天皇仍朝核電廠方向注視，日本媒體透露，在311東日本大地震引發核災後，天皇曾詢問能否到場視察狀況，還稱如果無法接近，可否乘坐飛機視察；明（11日）天皇將會在震災紀念碑獻花，悼念在大海嘯中的罹難者

在2011年3月11日東日本大地震發生後，明仁天皇罕見地發表全國電視演說，鼓勵國民勇敢活下去，為歷史上天皇首次於大災難後發表電視演說，同時多次前往災區視察和慰問，光是福島縣就到訪了6次，由於明仁天皇決定明年退位，加上其年事已高，有媒體認為此次行程恐為其在退位前最後一次視察震災區。