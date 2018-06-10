歧視黑人？NFL前球員 為岳母找房子被當小偷逮捕

曾為NFL克里夫蘭布朗隊效力的溫斯洛二世（Kellen Winslow Jr.），在加州為岳母找房子時，被當地居民認為是小偷而報警逮捕。（圖擷自Full Press NFL推特）

2018-06-10 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國又傳出疑似種族歧視的事件，曾為NFL克里夫蘭布朗隊效力的溫斯洛二世（Kellen Winslow Jr.），是NFL名人堂球員凱溫斯洛（Kellen Winslow）的兒子，他在加州恩西尼塔斯（Encinitas）為岳母找房子時，被當地居民認為是小偷而報警，警察隨即將溫斯洛二世逮捕。

據《NBC》報導，當地警局在7日下午2點39分左右接到電話，報案人指稱1名成年黑人男子走進了鄰居的住處，而自己不認識這位黑人，也不認為這位黑人是附近的居民。黑人後來正想開車行駛到附近路段時，被警方攔下並以入室盜竊的罪嫌逮捕，這位黑人就是溫斯洛二世。

1名當時與溫斯洛二世面對面講話的當地民眾透露，她當時問對方來這裡幹嘛，溫斯洛二世則說他在找自己的狗狗克利福德（Clifford），而他的確有那隻狗。但民眾說，溫斯洛二世回答問題時臉上表情像是在挖苦她。

溫斯洛二世的經紀人則出面否認這些指控，強調當時溫斯洛正在幫岳母看房子，該住所屬於他妻子教會的好友，1名鄰居看到溫斯洛二世後有了過度的反應，才會報警叫警察。

這位NFL前球員委任的律師斯坦伯格（Harvey A. Steinberg）則說，溫斯洛二世強烈否認任何入室盜竊行為，因為他不需偷任何東西，他相信通過檢調詳細調查後，會還給自己清白。溫斯洛二世被捕後遭到拘留5個小時，隨後得到保釋。

洛杉磯社運人士坎尼克（Jasmyne Cannick）指出，溫斯洛二世的狀況可能是另1起居民看到非洲裔美國人就報警的狀況，儘管黑人做的是無害的事情，人們仍然會報警。