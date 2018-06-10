迎接墨西哥總統大選 臉書釋4方案預防選情干預

迎接墨西哥大選，臉書與當地公民團體的合作提出4方案避免選戰干預再現。（路透）

2018-06-10 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）先前被爆出將用戶個資賣給劍橋分析公司，試圖干預2016年美國總統大選引發爭議。而今年7月將再度迎來墨西哥大選，臉書便與當地公民團體的合作，並提出4方案避免選戰干預再現。

綜合外媒報導，臉書將與非營利團體《Verificado 2018》及法新社合作，針對選舉相關的貼文與新聞進行審核，避免假新聞、資訊的氾濫，並透過用戶檢舉和系統偵測，將有疑慮的貼文先行審核，一旦發現不實，將會減少貼文近80%的觸擊率。

再者，選舉人花錢購買粉絲及按讚數，或是利用假帳號製造輿論都將被臉書系統偵測，而臉書公司也表示，目前已刪除近20萬個假帳號按過的讚，同時封鎖該用戶，而冒充候選人的假帳戶也都將被清除。

此外，為確保競選過程的完整性，臉書也與墨西哥選舉研究所合作，啟動臉書的公民產品、提供候選人辯論直播、分享完整新聞內容。而為鼓勵選民選民參與投票，墨西哥的臉書平台也將釋出一系列新功能，其中，「問題標籤」使候選人可以針對不同議題發表言論，民眾可點擊標籤查看其論點，或是讓選民觀看候選人相關資訊，並直接進行問答，以及選舉日的投票資訊等。