首爾PM2.5濃度為東京2倍 韓研究：與中國相鄰所致

南韓首爾近年來飽受空汙之苦，甚至連職棒都因空汙嚴重而延賽，據韓國國立環境科學院最新數據顯示，首爾PM10、PM2.5的濃度為東京、倫敦、巴黎等主要大城市的2倍左右。（美聯社）

2018-06-10 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾近年來飽受空汙之苦，甚至連職棒都因空汙嚴重而延賽，據韓國國立環境科學院最新數據顯示，首爾PM10、PM2.5的濃度為東京、倫敦、巴黎等主要大城市的2倍左右，分析指出首爾空汙嚴重的主因之一是與「污染物排放量大的中國相鄰」所致。

《韓聯社》報導，韓國國立環境科學院今（10日）發布最新數據顯示，2017年首爾PM10濃度年均為44μg/m3（微克/立方公尺），PM2.5濃度為25μg/m3，而去年巴黎的年均PM10和PM2.5濃度分別為21和14μg/m3，洛杉磯則為33和14.8μg/m3，東京和倫敦的相關統計尚未出爐；但以2016年來看，首爾的年均PM10和PM2.5濃度也是東京和倫敦的2倍多。

根據我國環保署的統計，去年台北市年均PM10和PM2.5濃度分別為32.5、16.5μg/m3也低於首爾，而台南年均PM10和PM2.5濃度56.6、25μg/m3，高雄年均PM10和PM2.5濃度59.5、26.9μg/m3較首爾嚴重。

韓國環境科學院分析指出，首爾的空氣污染相對嚴重是因為國內外因素同時作用，主因之一是「韓國與空氣污染物排放量大的中國相鄰」，同時從首爾周圍地區流入首爾的污染物也不少，在首爾奧林匹克公園的空氣中，有52%污染物來自國內，其餘48%來自國外，來自國外的污染物中有34%來自中國，9%來自北韓。