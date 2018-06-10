超夯10日圓自動販賣機 一切來自社長的小心機

日本大阪的10日圓自動販賣機，推出後大受好評，還成為景點。（圖擷取自Google map）

2018-06-10 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕在日本隨處都可見到自動販賣機，其商品售價大部分都超過100日圓（約27.5元新台幣），不過在大阪卻有個「10日圓（約2.75元新台幣）自動販賣機」，雖然乍看之下可能沒收益，但在社長的小心機之下，商品常常售罄，甚至還成為了觀光景點。

《朝日新聞中文網》報導，位於大阪市福島區的10日圓自動販賣機在8年前開始設置，除了2台10日圓外，一旁還有30日圓（約8.25元新台幣）、50日圓（約13.75元新台幣）和80日圓（約22元新台幣）的自動販賣機，這一系列總共6台的販賣機沒有陳列商品，僅寫著「會掉出什麼飲料，敬請期待！」。雖然如此，商品卻是常常售罄。

設置這些自動販賣機的食品批發商「大阪地卵」為雞蛋批發起家，在8年前開始設置10日圓自動販賣機，是為了想把即期品給賣掉而想出的辦法，因為如果直接丟掉會有所損失，但就算只賣10日圓也能減少赤字。

由於一旁還設有30日圓、50日圓和80日圓的自動販賣機，10日圓的已成為「誘因」，有些客人看到10日圓的賣完，就會去買30日圓或50日圓的，整體來看自動販賣機的收益似乎是有所增加的。報導指出，生意好時，2台10日圓自動販賣機1天能賣出3000瓶飲料。

報導稱，對大阪人來說有趣就如同生命般重要，所以經營團隊也做出了變化，除了把自動販賣機打扮的相當花俏，一旁還設有糖果、餅乾的自動販賣機，價格在50日圓至100日圓。有趣的是，「10日圓自動販賣機」（10円自販機）更在Google Map中被當成觀光景點！

「大阪地卵」之後也推出販售醬油或燒肉醬的自動販賣機，先以便宜的價格大量進貨再販售，醬油80日圓、燒肉醬199日圓（約54元新台幣），價格就像超市一樣，以1日圓為單位決勝負。

但日本的自動販賣機不接受1日圓，那要如何賣199日圓的燒肉醬呢？「大阪地卵」社長釜坂晃司表示，只要1日圓硬幣貼在燒肉醬罐子上，就是199日圓了。社長的小心機，讓簡單的自動販賣機變出了更多新花樣。