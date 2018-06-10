川金會將登場 美方情報人員大肆出動 防中國竊情報

新加坡瑞吉酒店門口已經設立水泥路障。（歐新社）

2018-06-10 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕川金會即將於本月12日在新加坡舉行，傳美國總統川普及北韓領導人金正恩都將在今天抵達新加坡，而據報導，目前的新加坡已經全面管制，全球情報人員都已大肆出動，群聚新加坡，其中，美方更是如臨大敵，對將召開峰會的嘉佩樂飯店（Capella）進行地毯式搜查，以防遭到竊聽及偷拍。

綜合媒體報導，美方最擔心的諜報系統來自中國，由於新加坡以華人居多，擔心中國間諜假裝或收買酒吧員工、餐廳服務生或是週邊餐廳員工等，以竊取情報，又或破解酒店房門鑰匙、各種贈送的別針、鑰匙圈、首飾、活動證件或是信用卡等，都可能被植入晶片，以竊取各項情報。

目前，美方情報機構已先行清查過嘉佩樂酒店內的會議室，還打算進一步在會議室設置屏障，以阻擋漏網的針孔攝影機，避免機密文件內容曝光；同時，與會的美國官員已接到指示，屆時不止關手機，手機的電池也要一併卸下，以防竊聽。

為即將到來的川金高峰會，新加坡政府採取最高規格的安全警戒，10~14日把香格里拉大酒店週邊劃為特別活動區，且在金正恩可能留宿的瑞吉酒店週邊，架設路障及增加監視器，並封鎖週邊的兩條車道，以進行人車管制。