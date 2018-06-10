美參議員致函川普 籲派閣員出席AIT開幕

2018-06-10 00:54

〔中央社〕美國聯邦參議員盧比歐、「台灣連線」共同主席殷荷菲、外交委員會亞太小組主席賈德納與多數黨黨鞭柯寧致函美國總統川普，呼籲派閣員赴台參加美國在台協會新館落成。

致力推動台灣旅行法通過生效的盧比歐（Marco Rubio），在官網上公布這封他和殷荷菲（Jim Inhofe)、日前才特別訪台的賈德納（Cory Gardner）與柯寧（John Cornyn）聯合致函川普的公開信。

信函首先感謝川普3月時正式簽署台灣旅行法，這項重要的法案鼓勵台美高階官員互訪，包括閣員級國安官員、一般官員與其他行政部門官員訪問台灣。為了落實台灣旅行法，這4名參議員敦促川普派出閣員級官員參加美國在台協會（AIT）預計12日舉行的新館落成典禮。

參議員指出，台灣不僅是重要的經濟與安全合作夥伴，也是美國的強大盟友。這是美國在印度洋太平洋區域最需要的，一個充滿活力的民主社會，並擁有繁榮的自由市場經濟。美國在台協會新館不僅是一座建築，它將成為華府與台北長久友誼的確實象徵，「這是您在2017年國家安全戰略中強烈重申的關係」。

參議員也表示，北京正在國內外擴大對台灣施壓，現在正是美國行政部門派出閣員級官員前往台北的重要時刻，以表明對該地區最強有力民主夥伴的堅定承諾。（編輯：劉學源）