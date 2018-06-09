曾登《花花公子》封面女模賣淫 做愛到一半遭警破門

2018-06-09 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名曾經登上知名雜誌《花花公子》（PlayBoy）版面的女模，因為苦於生計而跑到俄羅斯下海賣淫，被警方在莫斯科一高級酒店抓獲，當時她正與一名俄羅斯歌手進行性交易，目前這名女模已被逮捕並將遣返回國。

根據俄羅斯媒體報導，這名烏克蘭籍的女模薇爾塔莉（Виталия Галлямова），過去曾經登上過烏克蘭版的《花花公子》，過去她在接受電視台訪問時，就曾坦率表示，當模特的生活讓她贏得基輔市中心的高級公寓、高級進口車等等各種時髦高級的東西，而男人對於她而言不是一個愛的對象，而是提供這些奢侈生活的人。

但是日子一久，有錢的追求者不再，過去奢華的日子也遠去，現在的薇爾塔莉單身，獨自撫養2個小孩，但她對於名牌服裝和昂貴首飾的渴望仍改不掉，因此開銷不減反增，薇爾塔莉已經無力負擔這些支出，生活走下坡的她，決定到俄羅斯賣淫，行情大概是1小時收費20萬盧布（約9萬5000元新台幣）。

經過俄羅斯當局警方追蹤，日前闖入薇爾塔莉從事性交易的高級酒店，當場抓獲她正與一名歌手正在做愛，起初她還矢口否認，但警方拿出拍下來的影片以後，她才坦承犯行，而她除了需要面臨一大筆罰款以外，也可能會被驅逐出境，並有一段時間無法再入境俄羅斯。