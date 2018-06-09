南韓國營媒體記者擅闖北韓駐星大使宅邸 今遭遣返

2018-06-09 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡警方昨日逮捕了2名試圖闖進新加坡北韓大使宅邸的南韓記者，今日2名記者將被新加坡政府勒令遣返回南韓。

綜合媒體報導，新加坡警方週五表示，他們逮捕了2名擅闖北韓駐新加坡大使宅邸的南韓記者，這2名記者遭證實為南韓國營媒體「韓國放送公社」（KBS）的記者。新加坡政府表示，今日會將這2名記者遣返回南韓。

「韓國放送公社」也在昨日晚間新聞時段，對記者擅闖一事公開致歉。而根據南韓新聞基金會的統計，6月13日的「川金會」吸引南韓超過300名記者前往新加坡。