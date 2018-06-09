日本態度積極 擬透過蒙古展開日朝非正式磋商

2018-06-09 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕川金會12日將在新加坡沙陶宛舉行，日媒指出，日本政府正積極與北韓交涉，盼14日在蒙古國召開的烏蘭巴托對話，能與北韓代表展開日朝非正式磋商。

據《共同網》報導，日本政府自3月以來，透過多種管道呼籲北韓重啟關於日本人綁架問題的談判，不過北韓仍堅持主張「綁架問題已解決」立場。

日本總理安倍晉三與美國總統川普在7日舉行的會談後，安倍於記者會上表示：「決意最終由我與金委員長直接磋商以解決問題。」

為了解決日本人綁架問題，日方高層透露，政府正積極展開協商，也派國家安全保障局長谷內正太郎，和外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治等前往川金會場地，摸索日朝接觸的可能性。

本月14、15兩日，蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）將召開安全問題國際會議「烏蘭巴托對話」，北韓預計派遣外務省裁軍與和平研究所的幹部出席，日本也將派遣外務省亞洲大洋洲局的參事官出席，盼透過蒙古當局協助下，在會議期間展開日朝非正式磋商。

蒙古國大呼拉爾副主席恩赫包勒德（M.Enkhbold）日前接受採訪時表示，願為日朝對話充當中間人，他強調，「蒙古政府能夠向北韓方傳達日方有關綁架及核與導彈問題的立場。」

日方將在磋商中要求北韓履行2014年5月的承諾，重新調查綁架問題。預計日本也會再次呼籲北韓，若綁架、核與導彈問題得到全面解決，將有意基於2002年《日朝平壤宣言》實現邦交正常化並提供經濟援助。

另外，俄羅斯邀請金正恩出席9月在遠東城市符拉迪沃斯托克舉行的東方經濟論壇，這將能成為日朝雙方領導人的首次接觸。顯示日本政府對日朝對話的強烈意願，甚至試圖透過第三國展開對話。