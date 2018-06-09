美進軍阿富汗時隔17年 塔利班首度宣布停火3天

2018-06-09 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕繼美軍2001年發動阿富汗戰爭以來，時隔17年，阿富汗民兵組織「塔利班」今（9）日首次宣布，與阿富汗政府軍停火3天。

綜合媒體報導，伊斯蘭教適逢齋戒月，繼阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）7日宣布，將於齋戒月的第27天到「開齋節」的第5天暫時停火後，「塔利班」也跟著宣布將於本月中旬伊斯蘭教「開齋節」期間停火3天，不過並未說明確切停火時間。齋戒月的第27天為6月12日，開齋節代表齋戒月結束，今年將落在6月15日，料阿富汗將停火至20日。

「塔利班」聲明，塔利班戰士不得在開齋節期間參加公開集會活動，「因為敵人可能會對你們發動攻擊」，不過他們仍將持續打擊以美軍為首的聯軍。「塔利班」並傳訊記者，表示若聖戰士遭到攻擊，仍會強力抵抗。

對於「塔利班」發佈停火消息，阿富汗政府雖未作出回應，不過該國駐巴基斯坦大使扎克爾沃（Omar Zakhilwal）形容此決定是朝著「和平榮景踏出重要的一步」，並在推特推文，期盼未來一年都是阿富汗開齋節。

執行嚴苛伊斯蘭教令的塔利班政權在2001年下台後，持續與接受美國支持的現今政府戰鬥長達17年，企圖奪回政權。甘尼在2014年上任以來，曾在今年2月呼籲塔利班停火，與政府進行和平談判，但未獲得塔利班同意，此次雙方願意同時無條件暫時停火，算是在甘尼執政後的頭一遭。「塔利班」目前在阿富汗407個區縣中，共控制或試圖控制將近一半的區域。