德國再傳難民性侵女性 14歲女孩遭棄屍荒野

德國14歲少女蘇珊娜（Susanna）被姦殺棄屍，遺體被棄置在德國中部城市威斯巴登的埃爾本海姆（Wiesbaden-Erbenheim）一處荒地，嫌疑人為伊拉克難民。圖為德國警方站在棄屍現場。（路透）

2018-06-09 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕德國頻傳難民姦淫、殺害女性的案件，2016年，歐盟高官19歲女兒拉登伯格（Maria Ladenburger）在佛萊堡遇害，行兇的阿富汗難民一審被判終身監禁；同年還有2名在波鴻求學的中國女留學生遭到性侵，犯案的伊拉克難民被判11年有期徒刑，如今又傳出14歲女孩被難民姦殺棄屍的案件。

據《德國之聲》報導，14歲少女蘇珊娜（Susanna）失蹤兩週後，遺體在德國中部城市威斯巴登的埃爾本海姆（Wiesbaden-Erbenheim）一處荒地被發現，經過屍檢後證實生前遭到性侵與暴力。

德國警方原先鎖定2名重大嫌疑人，並逮捕其中1名35歲的土耳其難民，但後來因罪證不足釋放，至於另1位更有嫌疑的20歲伊拉克難民阿里（Ali B.），竟然在犯案後的6月初大搖大擺地和家人搭機出境回到伊拉克。

警方表示，阿里是在2015年秋天來到德國避難，之後經常在警局留下案底，不久前還被指控性侵11歲的女童，但證據不足終止了調查。阿里此次出境利用他人姓名購買機票，而機場海關沒有檢查他的機票和德國居留證姓名是否一致。

雖然法網恢恢，阿里在8日傳出在伊拉克遭到逮捕，不過德國多個政黨領導人對此案莫不義憤填膺，右派的自由民主黨黨主席林德納（Christian Linder）怒批，兇手竟然可以使用假名出境；極右派的另類選擇黨黨主席威德爾（Alice Weidel），則痛斥德國總理梅克爾接納難民的政策。

但也有不少聲音呼籲民眾冷靜，別將犯罪個案與難民群體混為一談，也要避免右翼民粹主義者渲染此案以達到政治目的。