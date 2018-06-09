北大教授直言「中國無創新」 21世紀成不了超級強權

北京大學教授佩帝斯直言，中國缺乏創新能力，難以取代美國在高科技產業的龍頭地位。（歐新社）

2018-06-09 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國在科技、資訊領域快速進步，令目前處於全球領導地位的美國備感壓力，但一名北京大學外籍教授直言，美國不需要過度擔心中國的崛起，因為中國缺乏創新能力。

北京大學光華管理學院金融教授佩帝斯（Michael Pettis）接受《彭博社》專訪時呼籲美國總統川普，可以不用對中國高科技產業大動干戈，因為中國缺乏創新環境，且面臨多項挑戰，難以取代美國地位。佩帝斯指出，這些問題包括大幅上升的債務、急速老化的社會導致勞力縮減、收入差異極大化以及因為長期受到管控而缺乏創新的環境。

佩帝斯認為，美國對中國的恐懼到了偏執的地步，「我告訴我在華盛頓的朋友們，是的，壓力逐漸在增加，但中國不如你們所想的那麼恐怖，中國在21世紀不會成為主宰世界的超級強權。」

佩帝斯舉例，即便他身在全中國最優秀的北京大學裡，與學生的互動中仍產生不少問題，「他們是中國最聰明的孩子，但仍沒辦法讓他們脫離死背硬記的學習模式，他們認為只要在更努力學習一些，就能夠獲得成功，我則和他們說，學習少一些，思考多一些，但這非常困難，他們沒有這樣的文化。」