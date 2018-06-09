當眾吻妹惹議 杜特蒂女兒：以後會隨行監控

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在南韓親吻漂亮的菲國女移工。（圖擷取自YouTube）

2018-06-09 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕言行時常惹議的菲律賓總統杜特蒂，因日前在訪問南韓時，當眾與菲律賓女移工親吻引發極大批評，對此，杜特蒂的女兒，作風相當強勢的納卯市長薩拉（Sara Duterte）表示，未來父親若出國訪問將全程隨行「監控」，確保他不會再親吻任何人。

綜合外媒報導，薩拉於當地時間週五（8日）在馬里沓鎮（Malita）出席西納卯省政府大樓動土典禮時致詞表示，「未來父親若有國外行程，將自掏腰包買機票跟去，以確保他不再親吻別的女人」，此外她也坦言，父親惹出親吻風波的南韓行，自己本應隨行，但由於預算有限，最終選擇留在國內處理政務。

杜特蒂日前在南韓出席一場有許多菲國移工參與的活動，當時有兩名菲律賓女性被邀請上台，杜特蒂在贈書時先抱住其中一人，並在她的臉頰上親了一下，接著對第二個女孩比了比自己的嘴唇，示意要嘴對嘴熱吻，該女表現出又興奮又害羞的樣子，最後杜特蒂主動嘟出雙唇和她親吻。

《路透》早前報導指出，杜特蒂結束南韓之旅回國後表示，「如果有夠多的女性...如果她們連署請願要我下台的話，那我就會下台」。他還說，「在我過去的市長生涯中，親過了無數女性的嘴唇」、「問題在於你們不了解我」。