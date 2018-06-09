曾共嘗越南美食 歐巴馬推特悼念「最高廚神」波登

歐巴馬曾與波登一起在越南品嘗當地小吃。（圖擷取自Anthony Bourdain臉書）

2018-06-09 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕〕美國知名旅遊節目「波登不設限」主持人安東尼．波登（Anthony Bourdain），8日上午驚傳在法國飯店房間內自殺身亡，享年61歲，震驚全球，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）也在推特悼念他。

歐巴馬po出2016年與波登在越南河內品嘗小吃的照片，回憶當晚在小吃店內與波登吃平價美味的米線，還一起喝了沁涼的河內啤酒；歐巴馬說道，「他教我們關於食物的一切，但更重要的是，關於食物把人聚攏在一起的能力。減少我們對未知的恐懼。我們會想念他」

歐巴馬於2016年5月23日、赴越南展開為期3天的歷史性訪問，成為1995年美國前總統柯林頓恢復與越南的外交關係以來，第三位訪越的美國元首；當時歐巴馬與波登吃完越南小吃、走出店外時還與越南民眾親切的打招呼。

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