曾共嘗越南美食 歐巴馬推特悼念「最高廚神」波登

2018-06-09 12:54

〔即時新聞/綜合報導〕〕美國知名旅遊節目「波登不設限」主持人安東尼.波登(Anthony Bourdain),8日上午驚傳在法國飯店房間內自殺身亡,享年61歲,震驚全球,美國前總統歐巴馬(Barack Obama)也在推特悼念他。

歐巴馬po出2016年與波登在越南河內品嘗小吃的照片,回憶當晚在小吃店內與波登吃平價美味的米線,還一起喝了沁涼的河內啤酒;歐巴馬說道,「他教我們關於食物的一切,但更重要的是,關於食物把人聚攏在一起的能力。減少我們對未知的恐懼。我們會想念他」

歐巴馬於2016年5月23日、赴越南展開為期3天的歷史性訪問,成為1995年美國前總統柯林頓恢復與越南的外交關係以來,第三位訪越的美國元首;當時歐巴馬與波登吃完越南小吃、走出店外時還與越南民眾親切的打招呼。

“Low plastic stool, cheap but delicious noodles, cold Hanoi beer.” This is how I’ll remember Tony. He taught us about food — but more importantly, about its ability to bring us together. To make us a little less afraid of the unknown. We’ll miss him. pic.twitter.com/orEXIaEMZM