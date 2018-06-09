又遭聲波攻擊？ 外媒細數美國歷年撤離海外人員事件

美國駐中國廣州領事館人員疑似遭到聲波攻擊而出現腦損傷狀況，美國國務院8日對全中國地區發布健康警報。（路透）

2018-06-09 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐中國廣州領事館1名人員，上月疑遭到聲波攻擊而出現腦損傷狀況，本月又陸續出現數名職員身體不適，遭撤離返美受檢，有外媒統整美國撤離外交及情報人員歷年事件。

美國今年5月證實駐廣州領事館人員因聽見「異聲」以致輕微腦損後，便派出1支高階醫療隊；該醫療隊上月31日抵達廣州領事館，對所有「有令人憂心的症狀或想做基線篩檢」者進行醫療篩檢，而這次撤離的數名人員，就是接受過初步篩檢後被認為亦遭「聲波攻擊」者，因此將送回美國接受進一步評估。

英國廣播公司（BBC）指出，今年初及2017年古巴疑似針對美國及加拿大外交人員發動「聲波攻擊」，事件中，21名美國駐哈瓦那外交人員稱身體出現異常，出現失聰、頭暈、耳鳴及頭痛等症狀，還有人曾表示，在家中聽到令人痛苦的高頻音波。對此

，古巴政府至今仍否認發動攻擊，更譏諷美方的指控是「科幻小說式」的誹謗。

2015年，美國人事管理局發現從2014年3月到2015年4月，這13個月內共有超過千萬筆資訊遭駭客竊取，有美國政府高層指出，這次長達一年多的駭客攻擊是由中國發動，竊走人事管理局內部的機敏資料。由於資料外洩，海外情報人員面臨身分曝光的危險，美國中央情報局立即從中國撤出多名身分為使館員工的情報人員。

1979年底，伊朗首都德黑蘭發生著名的人質危機，由於不滿當地發生暴力革命，推翻美國幕後長期支持的前國王巴列維，隨後爆發大規模反美遊行，民眾占領了美國大使館，扣押66名美國使館人員。經過多方協助，共有6名外交人員戲劇性逃出，整起事件最終在2012年被改編成電影《逃離德黑蘭》，並獲得奧斯卡金像獎最佳影片肯定。

此外，美國與俄羅斯之間曾數度上演互相驅離或主動撤離外交人員的戲碼，今年發生「前俄諜下毒案」後，美國總統川普下令驅逐60名俄羅斯外交官，驅離人數創下紀錄，俄羅斯隨後也驅離相應的美國外交人員做為回擊。