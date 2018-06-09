中興撿回一命後會怎樣？ 分析師：股價恐剩不到一半

中興通訊從美國制裁中撿回一條命，但股價可能剩下不到一半。（法新社）

2018-06-09 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國第二大電信商中興通訊，在美國制裁下坦承快要休克，如今美方鬆手讓中興撿回一條命，但需要支付10億美元（約新台幣300億元）罰款、4億美元（約新台幣120億元）保證金，並重組管理階層讓美國團隊進駐監管。而中興「復活」後，股價有可能剩下不到一半。

據《CNN》報導，自美國禁令發布以來，中興通訊在香港上市的股票已經停止交易近2個月，股價被凍結在25.60港元（約新台幣97.36元），傑富瑞證券與投資銀行分析師愛迪生‧ 李（Edison Lee）認為，中興將在未來2至4週內重新開放股票交易，但中興股價應該會比之前的一半還低。

傑富瑞分析師估計，中興目前損失約35億美元（約新台幣1050億元），其中23億美元（約新台幣690億元）來自於無法向客戶交付產品的損失，12億美元（約新台幣360億元）則是這段期間內失去的市場佔有率。

分析師預測，中興通訊很可能不得不降低價格或採取其他獎勵措施來贏回客戶，畢竟最近的危機可能已經損害了它的商譽，例如非洲大型電信商MTN已停止銷售中興通訊的智慧手機，澳大利亞的Telstra也是如此。

另外，中興通訊之前最大的手機市場就是美國，國際數據資訊（IDC）分析師考爾（Kiranjeet Kaur）對此指出，中興必須加倍努力，才能在競爭激烈的手機業生存。