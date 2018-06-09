美教派工廠非法僱用12童工 最小僅6歲、恐遭重罰

美國紐約一間由「十二部落」教派經營的工廠被爆非法雇用童工，年紀最小的童工只有6歲。示意圖。（美聯社）

2018-06-09 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約劍橋鎮一間由宗教組織「十二部落」（Twelve Tribes）管理的工廠，近日被爆非法僱用童工從事商品包裝，而這些商品被販售到亞馬遜、沃爾瑪等連鎖通路中。年紀最小的童工僅6歲。

綜合外媒報導，「十二部落」在紐約邊境的劍橋鎮有一座教派專用工廠，是一間專門製造高級肥皂、乳液的肥皂工廠。據了解，工廠非法僱用童工、包裝高級乳液、肥皂、護膚乳霜等等，這些經由童工包裝的產品，最後甚至流通至亞馬遜、沃爾瑪、Target等美國知名連鎖店。另外在工廠的農場中，竟有6歲的童工單獨撿拾馬鈴薯，憑著瘦弱的身軀單獨堆動一輛單輪手推車。

臥底前往工廠調查的記者發現，工廠內竟有「權威的棍棒」（rod of authority），只要童工不服從規定，便會被教徒鞭打一頓，手段相當殘忍。事件爆出後，紐約勞工保護部門介入調查後，發現至少有12位童工在此非法工作，目前已立案調查，「十二部落」恐面臨數十萬美元的罰款。

對此，「十二部落」堅決否認僱用童工，並不承認有工廠存在；肥皂銷售品牌則表示，所有生產商皆按照勞基法，目前已暫停與該涉案工廠合作。