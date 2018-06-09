曾為邱吉爾製作衣服 裁縫房產挖出等值6000萬舊鈔票

曾為邱吉爾縫製衣服的裁縫，過去的房產中被挖出二戰時期價值約3萬英鎊的紙鈔，放到現在來看等值150萬英鎊（約新台幣6000萬元）。（彭博）

2018-06-09 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國布萊頓工人最近在整修房屋時，赫然從地板下挖出大量二戰時期的鈔票，按照英格蘭銀行的通貨膨脹率計算，這些在戰時價值約3萬英鎊的紙鈔，放到現在來看等值150萬英鎊（約新台幣6000萬元）。而這間房屋曾屬於幫邱吉爾製作衣服的裁縫，不過後來轉手給其他商家，警方目前正在釐清到底是誰擁有這些舊鈔。

據《CNN》報導，該房產於1936年至1973年之間，開設了布拉德利禮服（Bradleys Gowns）裁縫店，現在則屬於另1間戶外服裝零售商所有。在1930年代，布拉德利的客戶包括邱吉爾夫妻、英國王室和好萊塢明星。

該裁縫家族最後一位繼承人名叫霍華德布拉德利（Howard Bradley），他目前在倫敦經營乾洗店，得知消息後趕到既震驚又興奮。霍華德說，位於布萊頓的房產可能曾經是家族企業的一部分，因為當時他們有好幾個分店。

霍華德回憶，他父親艾瑞克（Eric）1939年9月3日參加了英國皇家空軍，後來到北非作戰，叔叔維克多（Victor）也成為了飛行員。霍華德透露，家中長輩並沒有跟他說過任何暗藏現金的資訊，但如果有人這樣做他不會感到驚訝，因為他們有猶太血統。

霍華德指出，在第二次世界大戰期間，德國對猶太人的行為讓家族相當憂心，長輩可能預想了最糟糕的狀況而事先做好準備，而且他們在倫敦的住宅，曾遭德國V-1火箭轟炸，導致家人必須要從瓦礫堆中挖出祖母，因此他的部分猶太人長輩，可能會暗藏資金，好在需要逃亡時使用。

霍華德的父親和叔叔於1944年平安歸來，如果這筆錢真的屬於布拉德利家族，目前並不知道他們當時為何沒有取回。按照英格蘭銀行的規定，已經停用不再發行的紙鈔，可以通過親自臨櫃或郵寄方式兌換現在用的鈔票。